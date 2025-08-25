Hauptnavigation

Fokus Japan

Fotograf Patrick Rohr auf seiner Reise durch Japan.

Standbild: Fokus Japan 1/3
Dokumentation -

Fokus Japan (1/3)

Exotisch und spannend, fremd und doch faszinierend - so erlebt Fotograf Patrick Rohr seine Reise durch Japan. Die erste Folge führt in die hektische Megacity Tokio.

Sendungsbereich:
Fokus Japan

Fotograf Patrick Rohr reist durch Japan und lernt mithilfe seiner Kamera Land und Leute kennen und erhält auch den ein oder anderen Einblick in die Kultur, die ausländischen Gästen sonst eher verwehrt bleibt.

