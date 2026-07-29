Fernweh: Zug um Zug 5/6

War das ein Aufbruch! Da trafen zwei Draufgänger aus zwei Welten aufeinander, ein abenteuerlustiger Ingenieur aus Frauenfeld, Alfred Ilg, und Kaiser Menelik II. von Äthiopien, Neguse Negest, König der Könige. Die zwei beschlossen, eine Bahn zu bauen: einen Zug der Superlative. Die erste Bahnlinie Schwarzafrikas überhaupt. 784 Kilometer Schienenstrang von fast 2500 Metern Höhe bis zum Rotmeerhafen Djibouti, durch gebirgiges Hochland, durch Wüsten, über reissende Flüsse. Und die Strecke war nur als Anfang gedacht, als erstes Teilstück eines Transafrikazuges quer durch die Sahara bis nach Dakar. Heute weiss niemand mehr so recht, ob es ihn noch gibt oder ob er endgültig entgleist ist: der Zug des Negus. «Fernweh»-Reporter Felix Karrer hat in Äthiopien recherchiert, was vom grossen Traum heute noch übrig geblieben ist.