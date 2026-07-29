Fernweh: Zug um Zug 2/6

Liebe geht nicht nur durch den Magen, in Neuseeland kommt sie mit der Eisenbahn. Ein Mal im Jahr verwandelt sich die Taieri Gorge Railway von Dunedin nach Middlemarch in einen «love train» – einen Liebeszug. Jeweils am Osterwochenende organisieren die einsamen Männer von Middlemarch einen Ball für Singles. Aber für eine Brautschau braucht es Bräute, und die fehlen im abgelegenen 750-Seelen-Nest im bergigen Landesinnern. Im Extrazug fahren heiratswilligen Frauen aus ganz Neuseeland nach Middlemarch, viele in der Hoffnung, dass sie das Rückfahrtticket gar nicht mehr brauchen. Reporter Patrick Schellenberg hat sie begleitet.