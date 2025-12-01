Hauptnavigation

Ein nahes frontales schwarzes Wolfsgesicht mit gelben Augen

Dokumentation

Der Wolf - aus der Reihe "Fabelhafte Artgenossen"

Vom Märchenmonster zum mythischen Ahnen: dieser Kurzfilm erzählt die faszinierende Kulturgeschichte des Wolfs - zwischen Angst, Verehrung und Wiederkehr.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.12.2025
13:20 - 13:35 Uhr

Er ist Dämon und Schutzgeist, Feindbild und Vorbild. Die Doku folgt dem Wolf durch Mythos, Religion, Literatur und Popkultur - vom Romulus-Mythos über Rotkäppchen bis zu Michael Jacksons "Thriller". Eine spannende Reise durch Jahrtausende zwischen Furcht und Faszination.

Auf einem Berg im Gegenlicht stehender Wolf
Wolf
Quelle: ORF/Good Media Solutions.

Der Kurzfilm erkundet das Spannungsfeld zwischen den polarisierenden Zuschreibungen für dieses faszinierende Tier:

Vom zähnefletschenden Bösewicht im Märchen bis zum spirituellen Ahnen in verschiedenen Gründungsmythen.

Bei den Irokesen, Mongolen und Ainu gilt der Wolf als Ahnherr und Beschützer.

Eine Bronzestatue
Mama Lupa säugt Romulus und Remus.
Quelle: ORF/Good Media Solutions.

Rom verdankt gar seine Gründung einer Wölfin: Lupa, die Romulus und Remus säugt, bevor einer der Brüder das größte Reich der Antike gründet - und den anderen tötet. Im Mittelalter gerät der Wolf endgültig zum Feindbild. Hunger, Seuchen und Kriege schüren die Angst, während Kirche und Volksglaube ihn mit Hexerei und Teufelspakt verknüpfen.

Der "Wolf von Ansbach" wird 1685 tatsächlich vor Gericht gestellt und gehängt - ein grotesker Höhepunkt kollektiver Paranoia.

Zwei Wölfe im Schnee
Angstsymbol Wolf
Quelle: ORF/Good Media Solutions.

Märchen wie "Rotkäppchen" oder "Der Wolf und die sieben Geißlein" flüstern schon Kindern die Angst vor dem Ungezähmten ins Ohr. Mit seiner Ausrottung in Mitteleuropa verschwindet der Wolf aus der Wirklichkeit - und findet seine neue Heimat in der Fantasie.

Er heult durch Literatur und Film: als Werwolf, als Sinnbild der gespaltenen menschlichen Natur bei Hermann Hesse, als musikalisches Motiv in Prokofjews "Peter und der Wolf", als geheimnisvoller Tänzer in Michael Jacksons Welthit "Thriller".

Wölfin mit Welpen.
Wölfin mit Welpen.
Quelle: ORF/Good Media Solutions.

"Fabelhafte Artgenossen - Der Wolf" blickt hinter Mythen und Monsterbilder, erzählt von Biologie und Symbolik, von Furcht und Faszination.

Ein ironisch bissiger Streifzug durch die Kulturgeschichte eines Tiers, das unsere Angstlust im besten Sinne bedient. Mit animierten (Schreckens-)Bildern des heulenden Monsters und grafischen Collagen, die dem Film einen einheitlichen Look verleihen und einem launig humorvollen Off-Kommentar.

Ein Film von Heidi Neuburger-Dumancic

