Schwein - Das Haustier des Menschen.

Quelle: ORF/Good Media Solutions.

Aber das Schwein ist nicht nur Mythos. Es ist Alltagsbegleiter, Versorgungswunder und Redensart zugleich: Wir "lassen die Sau raus", finden etwas "sauteuer" oder "haben Schwein" - und verraten damit, wie tief das Tier in unserer Sprache und Vorstellung verwurzelt ist. Der Kurzfilm zeigt, dass das Schwein mehr ist als ein Stück Fleisch: ein kluges, soziales und sensibles Wesen, das in 95 Prozent seiner DNA mit uns übereinstimmt.



Schon früh zog es in die Häuser der Menschen ein, wurde zum Nutztier der einfachen Bevölkerung - genügsam, vielseitig, unverwüstlich. Und doch war es immer auch ein Spiegel menschlicher Moralvorstellungen.