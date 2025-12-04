Dokumentation
Das Schwein - aus der Reihe "Fabelhafte Artgenossen"
Ein Tier, das uns ähnlicher ist, als wir denken: Der Kurzfilm erkundet die erstaunliche Kulturgeschichte des Schweins - heilig, geächtet, geliebt.
- 04.12.2025
- 06:00 - 06:20 Uhr
Vom heiligen Eber der Germanen bis zur Diva Miss Piggy: seit Jahrtausenden sind Schwein und Mensch eng verbunden - in Mythos, Religion, Sprache und Popkultur. Eine witzige, kluge und sinnliche Reise durch die gemeinsame Geschichte.
Das Schwein taucht in fast allen großen Zivilisationen auf - als heiliges Tier, Symbol der Fruchtbarkeit, Opfergabe oder Sündenbock. Bei den Germanen reiten Götter auf goldborstigen Ebern, die Griechen opfern Ferkel an Demeter und in der Bibel wie im Koran wird das Tier zum Zeichen der Unreinheit.
Im Mittelalter landet es sogar auf der Anklagebank, bevor es später als "Antoniusschwein" zum Symbol christlicher Nächstenliebe wird.
Aber das Schwein ist nicht nur Mythos. Es ist Alltagsbegleiter, Versorgungswunder und Redensart zugleich: Wir "lassen die Sau raus", finden etwas "sauteuer" oder "haben Schwein" - und verraten damit, wie tief das Tier in unserer Sprache und Vorstellung verwurzelt ist. Der Kurzfilm zeigt, dass das Schwein mehr ist als ein Stück Fleisch: ein kluges, soziales und sensibles Wesen, das in 95 Prozent seiner DNA mit uns übereinstimmt.
Schon früh zog es in die Häuser der Menschen ein, wurde zum Nutztier der einfachen Bevölkerung - genügsam, vielseitig, unverwüstlich. Und doch war es immer auch ein Spiegel menschlicher Moralvorstellungen.
Mit liebevollem Blick, historischer Tiefe und einem Augenzwinkern führt der Film durch die Jahrtausende. Er begegnet literarischen und filmischen Ikonen - von Orwells "Farm der Tiere" über Walt Disneys "Drei kleine Schweinchen" bis zu "Ein Schweinchen namens Babe".
"Das Schwein" ist eine kulturhistorische Entdeckungsreise voller Witz, Wissen und überraschender Einsichten. Grafikanimationen im Stil von Collagen und Scherenschnitten ziehen sich als roter Faden durch den Film, die Erzählstimme verbindet die Geschichten humorvoll, ironisch und unterhaltsam.
Ein Film von von Heidi Neuburger-Dumancic.