Dokumentation
Belgien: Flanderns Klassiker – Gent, Leuven und Antwerpen
Die flämischen Metropolen Gent, Leuven und Antwerpen erlebten ihre Blütezeit im Mittelalter. Bis heute haben die Städte noch viel von diesem alten Zauber behalten. Beim Schlendern durch die drei belgischen Städte können sich die Besucher von alter Kulisse und modernem Leben inspirieren lassen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 17.12.2025
- 05:25 - 05:55 Uhr
