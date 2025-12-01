Hauptnavigation

Das Opernhaus in Sydney.

Dokumentation

Sydney – Weihnachtszeit in Down Under

Im Dezember beginnt der Sommer in Down Under. Und das heißt: Weihnachten feiern am Pazifik bei bis zu 30 Grad. Sydneys berühmter Bondi Beach ist am 25. Dezember rappelvoll.

Datum:
Sendetermin
19.12.2025
10:30 - 10:40 Uhr

Erlebnisreisen

Ausgestattet mit Geschenken, Picknick-tasche, Surfboard und roter Zipfelmütze zieht es die Menschenmassen zum Ozean. Der Weihnachtsbrunch am Strand hat Tradition. Ab Anfang Dezember erstrahlen Sydneys Einkaufsmeilen in vorweihnachtlichem Lichterglanz.

In der berühmten Oper gibt es ein besonderes Weihnachtsprogramm und auf Straßen und Plätzen finden Festkonzerte statt.

Der Fischmarkt wird kurz vor Heiligabend zur Pilgerstätte für die Einheimischen. Australier lieben Fisch und Seafood über alles – dort decken sie sich für die Festtage ein.

