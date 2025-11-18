Hauptnavigation

Der gelbe Postbus fährt durchs Schweizer Land - vorbei an vielen blühenden Apfelbäumen.

Erlebnisreisen: Schweiz – Unterwegs mit dem Postbus

Das gelbe Postauto gehört zur Schweiz wie der Käse, der Franken oder das Matterhorn. Mit einem Pauschalticket hat das Filmteam für acht Tage freie Fahrt auf der Reise quer durch das Land.

18.11.2025
05:45 - 06:20 Uhr

Unterwegs haben die Filmemacher ganz besondere Menschen und Orte kennengelernt. Die Reise beginnt in der Nähe von Zürich und führt in die Zentralschweiz nach Schwyz, Andermatt. Ziel ist Juf - auf 2126 Metern der höchstgelegene bewohnte Ort der Schweiz.

