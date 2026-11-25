Dokumentation
Sauerland
Skiabfahrt und Skilanglauf im nordrhein-westfälischen Hochsauerland - bei perfekten Bedingungen an einem knackig-kalten Winterwochenende.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.12.2026
- 05:50 - 06:20 Uhr
Die Region rund um Winterberg hat sich zu einem der größten Skigebiete nördlich der Alpen entwickelt. Mit Pisten von leicht bis schwierig, einem Funpark und Hüttenzauber. Winterurlauber haben dort keine Langeweile.
Moderne Sessellifte und jede Menge Schneekanonen sorgen für Pistenspaß ohne Schlangestehen und Schneesicherheit von Dezember bis März. Für die Langläufer werden regelmäßig viele Kilometer Loipen gespurt.