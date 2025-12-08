Dokumentation
Sauerland – Wintermärchen am Kahlen Asten
Von Friesland bis Baskenland: Interessante Reiseziele rund um den Globus. In unregelmäßiger Folge wird die Reihe „Erlebnisreisen“ mit Beiträgen über Nah- und Fernziele fortgesetzt.
- 08.12.2025
- 13:15 - 13:30 Uhr
Die Grundidee ist, dass ein Reporter – stellvertretend für die Zuschauer – eine Region erkundet, Sehenswürdigkeiten besucht und Menschen trifft. Die dabei gesammelten Erfahrungen und Erlebnisse spiegeln sich in den Reisereportagen wider.