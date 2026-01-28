Dokumentation
Erlebnisreisen: Peru
Peru ist viermal so groß wie Deutschland. Kaum ein anderes Land ist so vielfältig. Immo Mäueler hat den Andenstaat zwei Wochen lang bereist und faszinierende Aufnahmen mitgebracht.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
Peru, mit seiner Inka-Tradition, ist viermal so groß wie Deutschland, verfügt über faszinierende Städte, Wüstenoasen und einmalige Naturschauspiele.
Höhepunkt des Filmes sind die Nasca-Linien, Machu Picchu und der Kondor, der
meist über 3500 Meter Höhe lebt.