Erlebnisreisen: Peru

Peru ist viermal so groß wie Deutschland. Kaum ein anderes Land ist so vielfältig. Immo Mäueler hat den Andenstaat zwei Wochen lang bereist und faszinierende Aufnahmen mitgebracht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:

Mehr

Erlebnisreisen Sendetypical

Erlebnisreisen

Peru, mit seiner Inka-Tradition, ist viermal so groß wie Deutschland, verfügt über faszinierende Städte, Wüstenoasen und einmalige Naturschauspiele.
Höhepunkt des Filmes sind die Nasca-Linien, Machu Picchu und der Kondor, der
meist über 3500 Meter Höhe lebt.

1h 7min

