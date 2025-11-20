Hauptnavigation

  Erlebnisreisen: Normandie - Entlang der Steilküste bis Étretat
Blick auf Felsklippen und Kreidefelsen am Meer

Dokumentation

Erlebnisreisen: Normandie – Entlang der Steilküste bis Étretat

Atlantik, Kieselstrände, Fisch und Meeresfrüchte an jeder Ecke – typisch Normandie. Die Region liegt im Nordwesten Frankreichs, etwas abgeschieden und darum selten von Touristen überlaufen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.11.2025
05:30 - 05:45 Uhr

Die Tour führt entlang der berühmten Alabasterküste mit ihren mehr als 100 Meter hohen Kreidefelsen. Von Le Tréport im Norden vorbei an verträumten Schlössern und kleinen Dörfern. Zur Verkostung von Apfelwein geht es in eine Cidre-Manufaktur im Hinterland.

Das große Finale: die Bucht von Étretat. Der Badeort wird eingerahmt von den spektakulärsten Klippen weit und breit.

