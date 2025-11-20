Dokumentation
Erlebnisreisen: Normandie – Entlang der Steilküste bis Étretat
Atlantik, Kieselstrände, Fisch und Meeresfrüchte an jeder Ecke – typisch Normandie. Die Region liegt im Nordwesten Frankreichs, etwas abgeschieden und darum selten von Touristen überlaufen.
- 20.11.2025
Die Tour führt entlang der berühmten Alabasterküste mit ihren mehr als 100 Meter hohen Kreidefelsen. Von Le Tréport im Norden vorbei an verträumten Schlössern und kleinen Dörfern. Zur Verkostung von Apfelwein geht es in eine Cidre-Manufaktur im Hinterland.
Das große Finale: die Bucht von Étretat. Der Badeort wird eingerahmt von den spektakulärsten Klippen weit und breit.