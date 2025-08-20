Dokumentation
Erlebnisreisen: Normandie
Die Blumenküste ist der mondäne Teil der Normandie: Berühmt sind die Seebäder Trouville und Deauville. Nicht weit entfernt liegt Honfleur, einer der schönsten Hafenorte der Normandie.
- 20.08.2025
- 21:45 - 22:00 Uhr
Das Hinterland ist eine völlig andere Welt: verträumte Dörfer, Apfelplantagen, Cidre-Kellereien. Probieren erwünscht - entlang der "Route du Cidre" bei den Produzenten. Die bekanntesten Strände sind Gold Beach und Omaha Beach.
Am 6. Juni 1944, dem D-Day, sind dort die Soldaten der Alliierten an Land gestürmt.