Dokumentation
Erlebnisreisen: Madeira
Weihnachtszeit auf Madeira und in der Inselhauptstadt Funchal: Statt Glühwein trinkt man Poncha, also Maracujasaft mit Rum. In der Markthalle gibt es frischen Fisch direkt aus dem Atlantik.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 19.12.2025
- 10:30 - 10:40 Uhr
Es weihnachtet auch auf dem Land. In allen Dörfern werden Krippen geschmückt, manchmal gibt es sogar in jedem Ortsteil eine eigene. Für viele Inselbewohner ist das die schönste Zeit im Jahr: Lichterketten und Weihnachtsschmuck findet man überall.
Je bunter, desto besser. Ein weiterer Höhepunkt zum Jahresende ist das Feuerwerk in der Silvesternacht.