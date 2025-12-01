Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Erlebnisreisen
  4. Erlebnisreisen: Madeira
"Erlebnisreisen": Sendungslogo

Dokumentation

Erlebnisreisen: Madeira

Weihnachtszeit auf Madeira und in der Inselhauptstadt Funchal: Statt Glühwein trinkt man Poncha, also Maracujasaft mit Rum. In der Markthalle gibt es frischen Fisch direkt aus dem Atlantik.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.12.2025
10:30 - 10:40 Uhr

Mehr

Erlebnisreisen Sendetypical

Erlebnisreisen

Es weihnachtet auch auf dem Land. In allen Dörfern werden Krippen geschmückt, manchmal gibt es sogar in jedem Ortsteil eine eigene. Für viele Inselbewohner ist das die schönste Zeit im Jahr: Lichterketten und Weihnachtsschmuck findet man überall.

Je bunter, desto besser. Ein weiterer Höhepunkt zum Jahresende ist das Feuerwerk in der Silvesternacht.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.