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Das Bild zeigt mehrere Boote im Hafen Kalabriens

Dokumentation

Erlebnisreisen: Kalabrien

Ein Roadtrip durch Süditalien: Eine Woche lang geht es durch Kalabrien mit kleinen Dörfern, prächtigen Kirchen, traumhaften Stränden und Menschen, die in ihrer neuen Heimat angekommen sind.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.09.2026
06:00 - 06:20 Uhr

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Erlebnisreisen Sendetypical

Erlebnisreisen

Im Frühsommer 2025 sind Tanja und Andi aus Süddeutschland in ein kleines kalabrisches Bergdorf ausgewandert. Sie stellen ihre Lieblingsplätze vor und zeigen, wie sie in Kalabrien mit weniger Stress neu durchstarten wollen.

Die Reise führt von der ruhigen Ostküste mit Soverato, Olivadi und dem Bergdorf Gerace durch die Berge bis an die belebte Westküste mit den Touristen-Hotspots Tropea, Pizzo und Scilla. Bei Olivenernte und Weinlese helfen Tanja und Andi regelmäßig Andis Tante Margit auf ihrem kleinen Hof. Margit ist vor fast 50 Jahren ausgewandert und hat in Kalabrien ihr Glück gefunden.

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