Dokumentation
Erlebnisreisen: Kalabrien
Ein Roadtrip durch Süditalien - eine Woche Kalabrien. Es geht von der ruhigen Ostküste durch die Berge zur belebten Westküste zu den Touristen-Hotspots Tropea, Pizzo und Scilla.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.07.2026
- 21:45 - 22:00 Uhr
Im Frühsommer 2025 sind Tanja und Andi ausgewandert. Aus Süddeutschland in ein kleines kalabrisches Bergdorf. Sie stellen die Lieblingsplätze in ihrer neuen Heimat vor: kleine Dörfer, prächtige Kirchen, traumhafte Strände.
In Kalabrien wollen sie neu starten.
Sie möchten weniger Stress und erfüllende Arbeit auf dem Land: Olivenernte, Weinlese - regelmäßig helfen sie Andis Tante auf dem kleinen Hof. Tante Margit ist vor fast 50 Jahren ausgewandert und hat in Kalabrien ihr Glück gefunden.