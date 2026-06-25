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Das Bild zeigt mehrere Boote im Hafen Kalabriens

Dokumentation

Erlebnisreisen: Kalabrien

Ein Roadtrip durch Süditalien - eine Woche Kalabrien. Es geht von der ruhigen Ostküste durch die Berge zur belebten Westküste zu den Touristen-Hotspots Tropea, Pizzo und Scilla.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.07.2026
21:45 - 22:00 Uhr

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Erlebnisreisen Sendetypical

Erlebnisreisen

Im Frühsommer 2025 sind Tanja und Andi ausgewandert. Aus Süddeutschland in ein kleines kalabrisches Bergdorf. Sie stellen die Lieblingsplätze in ihrer neuen Heimat vor: kleine Dörfer, prächtige Kirchen, traumhafte Strände.
In Kalabrien wollen sie neu starten.

Sie möchten weniger Stress und erfüllende Arbeit auf dem Land: Olivenernte, Weinlese - regelmäßig helfen sie Andis Tante auf dem kleinen Hof. Tante Margit ist vor fast 50 Jahren ausgewandert und hat in Kalabrien ihr Glück gefunden.

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