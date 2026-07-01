Dokumentation
Erlebnisreisen: Griechenland -Roadtrip zum Olymp
Ein Griechenland-Roadtrip mit Sarazar von Athen bis zum Olymp: Der bekannte YouTuber, Gamer und DJ begibt sich mit seinen Kumpels Benni und Max auf eine spannende Reise.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 11.08.2026
Sie besuchen Athen, den Kanal von Korinth und wagen dort den Bungee-Sprung. Weiter geht's zu einer Selbstversorger-Farm, den Klöstern von Meteora und zum Orakel von Delphi. Höhepunkt der Reise ist die Besteigung des Olymp, mit 2917 Metern der höchste Berg Griechenlands.