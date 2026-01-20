Hauptnavigation

Tbilisi St. Trinity Cathedral

Dokumentation

Georgien

Georgien: ein kleines Land mit einer vielfältigen Landschaft, zwischen Europa und Asien an der alten Seidenstraße gelegen. Der Film lädt zu einer Reise quer durch Georgien ein.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.02.2026
06:05 - 06:20 Uhr

Mehr

Erlebnisreisen Sendetypical

Erlebnisreisen

Angefangen im Westen, im Kleinen Kaukasus, geht es durch die grüne Gebirgswelt mit der letzten Schmalspurbahn des Landes. Im Süden des Landes führt die Fahrt weiter in das einmalige Höhlenkloster Wardzia, vorbei an den großen Seen Richtung Tiflis.

Im Osten ist die Weinlese der berühmten georgischen Weine in vollem Gang. Von dort geht es weiter in den Norden: ins Hochgebirge des Großen Kaukasus, in wilde Täler bis zum berühmtesten Berg Georgiens, dem Kasbek.

