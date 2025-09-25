Hauptnavigation

Luftaufnahme von Brisbane bei Sonnenuntergang.

Dokumentation

Erlebnisreisen: Brisbane – Boomtown an der australischen Ostküste

„Erlebnisreisen“ stellt diesmal die Auswanderer Maren und Chris vor. Sie sind zum Studieren aus Deutschland nach Australien gekommen und haben ihre neue Heimat gefunden.

Sendetermin
25.09.2025
05:30 - 05:50 Uhr

Die beiden haben immer Vollgas gegeben. Studienabschluss. Firmengründung. Vom kleinen Übersetzungsbüro zum Global Player und Marktführer in Down Under. Nach zehn Jahren haben sie ihr Unternehmen verkauft. Jetzt genießen sie ihre Wahlheimat, den lockeren Lebensstil.

Chris hostet einen YouTube-Channel: Er gibt Tipps für Australien-Auswanderer. Maren ist ehrenamtliche Wildtierpflegerin. Sie päppelt verletzte und verwaiste Vögel, Flughunde und Possum-Babys auf.

