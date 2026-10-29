Dokumentation
Australien
Sie haben sich einen Lebenstraum erfüllt: Sophie und Tobias sind mit dem Camper-Van und einem "Work and Travel"-Visum durch Australien gereist. Einmal um den ganzen Kontinent.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.11.2026
- 05:30 - 05:45 Uhr
Ein Roadtrip entlang traumhafter Küsten, über staubige Straßen im Outback und in Millionenstädte wie Sydney. Die beiden haben Jobs und Wohnung gekündigt und es einfach gewagt. "Work and Travel" - das heißt, in Etappen reisen.
Eine Zeitlang arbeiten, Geld verdienen und dann weiterfahren. Eine Weltreise, 658 Tage unterwegs, rund 50.000 Kilometer auf Tour. Das große Ziel: Sydney. Rechtzeitig zum Silvesterfeuerwerk wollen Sophie und Tobias in Australiens Metropole sein.