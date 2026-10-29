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Das Bild zeigt einen Bully in der Wüste

Dokumentation

Australien

Sie haben sich einen Lebenstraum erfüllt: Sophie und Tobias sind mit dem Camper-Van und einem "Work and Travel"-Visum durch Australien gereist. Einmal um den ganzen Kontinent.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.11.2026
05:30 - 05:45 Uhr

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Erlebnisreisen Sendetypical

Erlebnisreisen

Ein Roadtrip entlang traumhafter Küsten, über staubige Straßen im Outback und in Millionenstädte wie Sydney. Die beiden haben Jobs und Wohnung gekündigt und es einfach gewagt. "Work and Travel" - das heißt, in Etappen reisen.

Eine Zeitlang arbeiten, Geld verdienen und dann weiterfahren. Eine Weltreise, 658 Tage unterwegs, rund 50.000 Kilometer auf Tour. Das große Ziel: Sydney. Rechtzeitig zum Silvesterfeuerwerk wollen Sophie und Tobias in Australiens Metropole sein.

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