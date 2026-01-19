Elstners Reisen: Die Retter der Gorillas

Frank Elstner trifft unter anderem die weltweit führende Gorilla-Forscherin Martha M. Robbins vom Max-Planck-Institut in Leipzig. Sie erforscht seit Jahrzehnten die Berggorilla-Familien rund um Ruhija im Hochland Ugandas. Zusammen mit dem deutschen Naturfotografen Andreas Klotz kümmert sie sich auch um den Schutz der Tiere. Die beiden möchten Frank Elstner mit in den Dschungel nehmen, den die Einheimischen "den Undurchdringlichen" nennen - um dort frei lebende Gorillas zu beobachten. Doch dafür muss der 78-Jährige drei Stunden über Stock und Stein durch den Bwindi-Nationalpark wandern - das bringt ihn an seine Grenzen.