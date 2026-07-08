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Dokumentation

Radfahren in der Oststeiermark

"Der Weg ist das Ziel" - unter diesem Motto begibt sich Holger Bruckschweiger auf eine Entdeckungsreise auf zwei Rädern durch eine der schönsten Regionen Österreichs.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 10.08.2026

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Ein Stück Österreich Sendetypical

Ein Stück Österreich
Das Bild zeigt eine Gruppe von sechs Personen, die auf Fahrrädern eine asphaltierte Straße entlangfahren. Die Radfahrer tragen Helme und unterschiedlich farbige Sportbekleidung. Die Landschaft um sie herum ist geprägt von grünen Wiesen und Wäldern. Auf der linken Seite des Bildes sind hohe, grüne Bäume zu sehen. Der Himmel ist teilweise bewölkt, und die Straße ist flach und gut befahrbar. Die Szene vermittelt einen Eindruck von Outdoor-Aktivität und Naturverbundenheit in der Oststeiermark, Österreich.
Radfahren im Joglland, Oststeiermark.
Quelle: splash productions GmbH

Gemeinsam mit dem "Race-Across-America"-Sieger und Langstreckenradprofi Christoph Strasser und weiteren ExpertInnen, wie der Motivationstrainerin Sabine Prager, erlebt man atemberaubende Landschaften, erkundet verträumte Ortschaften und entdeckt das ein oder andere versteckte Naturjuwel entlang der Strecke.

Die Sendung zeigt darüber hinaus, wie man sich am besten für eine Radtour vorbereitet - von der richtigen Wahl der Ausrüstung und des Radtyps für unterschiedliche Anforderungen, bis hin zu Tipps der ExpertInnen für das körperliche und geistige Training vor der geplanten Tour.

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