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Dokumentation

Ein Stück Österreich: Eisenerz

Die Legende erzählt, dass es am Fuße des Eisenerzers Reichenstein Goldvorkommen gegeben haben soll, doch wurde bis heute nichts gefunden - dafür aber ein anderer Schatz: Eisenerz.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 21.10.2026

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Das Bild zeigt eine malerische Landschaft mit einer Burg, die auf einem Hügel steht. Die Burg hat mehrere Türme und ein steiles, spitzes Dach. Vor der Burg erstreckt sich eine grüne Wiese, die sanft abfällt, und im Vordergrund verläuft ein schmaler Weg, der zwischen Weinreben hindurchführt. Auf beiden Seiten des Weges sind gut angelegte Weinreben zu sehen. Zwei Personen spazieren auf dem Weg; die eine trägt eine rote Jacke, die andere eine grüne Jacke. Die Umgebung ist üppig bewaldet und die Bäume zeigen herbstliche Farben. Der Himmel ist teilweise bewölkt und weist einige blaue Stellen auf.

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Anstelle von Gold erschließt sich beim Besuch des Erzberges ein ganz anderer Reichtum: beeindruckende Berglandschaften und traumhafte Bergseen.

Bergwände mit einem Kletterer im Vordergrund, Berge und ein türkisfarbener Bergsee von oben gesehen
Pfaffenstein, Eisenerzer Klettersteig.
Quelle: ORF/splash productions

Die ursprüngliche Bekanntheit gewann der Ort durch das reiche Eisenvorkommen und der Erzberg selbst gilt als der größte Eisenerztagebau Mitteleuropas sowie als größte Pyramide der Welt.

Mittlerweile lädt das Gebiet dazu ein, die üppige Landschaft zu erkunden und zu genießen. Als Ziel hochalpiner Touren und zum Bergsteigen eignen sich der Hochschwab (Bild oben) und der Pfaffenstein, den Aufstieg auf diese sollte man aber nicht unterschätzen.

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