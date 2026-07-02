Dokumentation
Ein Stück Österreich: Eisenerz
Die Legende erzählt, dass es am Fuße des Eisenerzers Reichenstein Goldvorkommen gegeben haben soll, doch wurde bis heute nichts gefunden - dafür aber ein anderer Schatz: Eisenerz.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 21.10.2026
Anstelle von Gold erschließt sich beim Besuch des Erzberges ein ganz anderer Reichtum: beeindruckende Berglandschaften und traumhafte Bergseen.
Die ursprüngliche Bekanntheit gewann der Ort durch das reiche Eisenvorkommen und der Erzberg selbst gilt als der größte Eisenerztagebau Mitteleuropas sowie als größte Pyramide der Welt.
Mittlerweile lädt das Gebiet dazu ein, die üppige Landschaft zu erkunden und zu genießen. Als Ziel hochalpiner Touren und zum Bergsteigen eignen sich der Hochschwab (Bild oben) und der Pfaffenstein, den Aufstieg auf diese sollte man aber nicht unterschätzen.