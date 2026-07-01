Dokumentation
Die Südsteiermark im Jahresverlauf
Die vier Jahreszeiten im Jahreszyklus beeinflussen Menschen, Tiere, Landschaft, die gesamte Umwelt. Besonders sichtbar bei den Weinbergen der Südsteiermark.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.07.2026
- 15:05 - 15:30 Uhr
So geht es das ganze Jahr über darum, sich an die natürlichen Gegebenheiten anzupassen und innerhalb des Jahreszyklus zu wirtschaften.
Auch an die veränderten Klimabedingungen müssen sich die Weinbauern und Weinbäuerinnen anpassen. Schneebedeckte Hügel und üppige Winterlandschaften sind rar geworden, kalte Tage im späten Frühling zerstören die jungen Triebe, Unwetter und Hitze im Sommer lassen ganze Ernten ausfallen.
Die Natur demonstriert jedes Jahr aufs Neue ihre Unberechenbarkeit und erinnert demütig daran, dass auch der Mensch nur Teil eines Kreislaufs ist und sich den natürlichen Gegebenheiten fügen muss.
Ein Film von Holger Bruckschweiger.