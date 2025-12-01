Dokumentation
Die Sprache der Tiere 3/5 - Versteckte Botschaften
Die Welt der tierischen Kommunikation ist komplex und geht über Sehen und Hören hinaus. Tiere nutzen eine Vielzahl von Methoden, darunter Duftstoffe, Chemikalien, Licht und Elektrizität.
Sie übermitteln so Botschaften, die für ihr Überleben, die Paarung und den sozialen Zusammenhalt von Bedeutung sind. Wissenschaftler wollen diese "Geheimsprache" entschlüsseln und herausfinden, wie und wann Tiere verschiedene Arten der Kommunikation einsetzen.
Eine weitverbreitete Methode der Kommunikation unter Tieren ist die Sprache der Gerüche. Diese stillen Botschaften bestehen aus chemischen Substanzen, den sogenannten Pheromonen. Tiere geben sie in die Luft ab, damit andere – insbesondere potenzielle Partner – sie wahrnehmen können. Pheromone helfen beispielsweise Wild- und Hauskatzen, miteinander zu kommunizieren und Nachrichten zu hinterlassen.
Schmetterlinge wiederum nutzen ultraviolettes Licht zur Verständigung. Sie sind in der Lage, dieses Licht auf ihren Flügeln zu fluoreszieren. Vermutlich helfen die UV-Signale den Schmetterlingen bei der Partnerwahl und sind Teil des Paarungsrituals.
Andere Tiere wie Zitteraale setzen Elektrizität zur Kommunikation ein. In den dunklen Tiefen des Amazonas nutzen diese außergewöhnlichen Lebewesen Niederspannungsstromstöße nicht nur, um ihre Beute zu töten - sie teilen sich damit auch ihr Geschlecht und ihre Paarungsbereitschaft mit.