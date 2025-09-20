Hauptnavigation

Kronprinz Rudolf gespielt von Felix Abrudan unterwegs im Zug

Dokumentation

Die Reisen der Habsburger - Kronprinz Rudolf

Wie seine Mutter Kaiserin Elisabeth verfiel auch Kronprinz Rudolf der Reiselust seiner Epoche. Passé waren mühsame Kutschenfahrten – die Zukunft gehörte der Eisenbahn und dem Dampfschiff.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.09.2025
10:45 - 11:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Ziele, die bis dahin außer Reichweite gewesen waren, rückten mit einem Mal verführerisch nahe.

Opatija, Abazzia.
Opatija, Abazzia
Quelle: ORF/D5 Produktion

Ausgestattet mit einer üppigen Reisekassa fuhr Rudolf durch die Welt, von England bis Abazzia, von Ungarn bis in den Orient. Wo sich die Routen mit denen seiner Mutter kreuzten, blieb der Kontakt kurz und oberflächlich. Doch Rudolf war kein Bonvivant, der um der Dekadenz willen die exklusivsten Destinationen ansteuerte.

Ihn trieb auch ein großer Bildungshunger und die Suche nach Verbündeten bei seinem Bestreben, die in seinen Augen verkommene Monarchie zu retten. Die Autoren Andreas und Carola Augustin sowie Regisseur Stefan Gavac zeigen in ihrem Film den Thronfolger aus der Perspektive des interessierten Globetrotters.

Eine Dokumentation von Stefan Gavac

