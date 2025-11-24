Hauptnavigation

Das Bild zeigt Schloss Artstetten in Niederösterreich. Es handelt sich um ein historisches Bauwerk mit mehreren Türmchen, die in einem charakteristischen, spitzen Design und mit kupferartigen Dächern gestaltet sind. Der Hauptbau des Schlosses ist weiß und hat große Fenster mit grünen Fensterrahmen. Der Schlossbereich ist von gepflegten Gärten und Grünanlagen umgeben, in denen Sträucher und kleine Bäume zu sehen sind. Mehrere Wege schlängeln sich durch die Gartenlandschaft. Im Vordergrund des Bildes sind einige Menschen, die sich in der Gartenanlage aufhalten. Im Hintergrund sind sanfte Hügel und Bäume sichtbar, die die landschaftliche Umgebung des Schlosses prägen. Der Himmel ist bewölkt, was dem Bild eine ruhige und friedliche Atmosphäre verleiht.

Dokumentation

Die Habsburger in Europa - Ein letzter Glanz

In der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn entwickelte sich Wien zur imperialen Metropole und erhielt ihr unverwechselbares, typisch habsburgisches Erscheinungsbild.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.11.2025
20:15 - 21:05 Uhr

Das 19. Jahrhundert ist geprägt von epochalen Veränderungen. Das Kaisertum Österreich geht aus den Napoleonischen Kriegen als europäische Großmacht hervor. Die Eisenbahn verbindet die entlegensten Orte des Vielvölkerreiches, viele Städte werden im k.u.k. Stil ausgebaut.

Das Bild zeigt die Kaiservilla in Bad Ischl, Oberösterreich. Die Villa ist ein elegantes, gelb gestrichenes Gebäude mit einem ausgeprägt klassischen Stil und einer breiten, verzierten Fassade. Vor der Villa erstreckt sich ein gepflegter Garten mit kunstvoll angelegten Blumenbeeten, die in Form eines Blütenmotivs angeordnet sind. Im Vordergrund befindet sich ein runder Springbrunnen, umgeben von mehreren Bänken. Im Hintergrund sind sanfte, grüne Hügel und Berge sichtbar, die die Szenerie umrahmen. Es gibt einige Besucher, die durch den Garten spazieren. Das Wetter ist sonnig und klar, was eine freundliche und einladende Atmosphäre schafft. Die Architektur der Umgebung spiegelt den historischen Reichtum und den Glanz der Habsburger-Zeit wider.
Die Kaiservilla in Bad Ischl, Oberösterreich.
Quelle: Gernot Stadler Film

Die Dokumentation "Ein letzter Glanz" aus der ORF/3sat-Reihe "Die Habsburger in Europa" zeigt die Veränderungen im 19. Jahrhundert auf, die das Habsburgerreich erschüttern und das Herrscherhaus vor enorme Aufgaben stellt.

Von der Neuordnung Europas nach dem Wiener Kongress und der Revolution von 1848 über den Konflikt der deutschen Großmächte Österreich und Preußen bis zum Ausbau der Eisenbahn und der Nationalitätenfrage spannt sich der Bogen.

Das Bild zeigt das Schloss Schönbrunn in Wien, Österreich. Im Vordergrund ist die imposante Fassade des Schlosses sichtbar, das in einem hellen Gelbton gestrichen ist und mit einer Vielzahl von Fenstern und Kunstwerken geschmückt ist. Vor dem Schloss erstreckt sich ein weitläufiger Park mit geometrisch angelegten Gartenanlagen, die kunstvoll mit Blumenbeeten und Hecken gestaltet sind. Rund um das Schloss befinden sich Spazierwege, auf denen mehrere Personen flanieren, was die lebendige Atmosphäre des Ortes unterstreicht. Im Hintergrund erhebt sich eine Stadtlandschaft mit verschiedenen Wohngebäuden, deren Dächer in verschiedenen Rottönen gedeckt sind. Der Himmel ist klar und blau, was den Eindruck eines sonnigen Tages vermittelt. In der Ferne sind sanfte Hügel oder ein Gebirge zu erkennen, was dem Bild zusätzliche Tiefe und Dimension verleiht. Die Szene vermittelt den Eindruck von historischer Pracht und natürlicher Schönheit, typischen Merkmalen der Umgebung von Schönbrunn.
Schloss Schönbrunn, Wien.
Quelle: Gernot Stadler Film

Vier österreichische Kaiser bestimmen die Geschicke der Monarchie von ihrer Gründung bis zum Ende habsburgischer Herrschaft in Europa nach dem Ersten Weltkrieg 1918. Der Film zeigt, wie die österreichischen Kaiser Franz I., Ferdinand I, Franz Joseph I. und schließlich Karl I. auf die Herausforderungen ihrer Zeit reagiert haben.

Kriege gegen Italien, Preußen und auf dem Balkan erschüttern das Reich, das sich gleichzeitig zu einem modernen, glanzvollen Staat entwickelt. Aus dem mittelalterlichen Wien wird eine pulsierende Weltstadt, die Hofburg wird im imperialen Stil ausgebaut, die prächtige Ringstraße mit ihren Palais entsteht.

Das Bild zeigt den Küstenort Veli Lošinj in Kroatien. Im Vordergrund fließt ein ruhiger, blauer Hafen mit mehreren Booten, die dort vertäut sind. Auf der linken Seite des Bildes steht ein hoher, spitzer Kirchturm, der aus hellem Stein gebaut ist. Direkt daneben befindet sich ein Gebäude mit rosa Fassade und einem mehrseitigen Dach. Die Küste ist von üppigem Grün umgeben, das in verschiedenen Brauntönen und Grüntönen schimmert. Im Hintergrund sind weitere Häuser zu sehen, die in verschiedenen Farben, darunter Gelb, Rot und Blau, gestaltet sind. Hinter den Häusern erheben sich bewaldete Hügel, die den Ort umrahmen. Der Himmel ist klar und blau, was auf einen sonnigen Tag hinweist. Insgesamt vermittelt das Bild eine ruhige, malerische Küstenatmosphäre, die typisch für mediterrane Orte ist.
Der Küstenort Veli Losinj, Kroatien.
Quelle: Gernot Stadler Film

Auch Städte wie Budapest oder Triest erstrahlen bald in neuem, imperialem Glanz. Entlang der neuen Eisenbahn entstehen noble Kur- und Sommerfrischeorte wie Pörtschach am Wörthersee oder Abbazia (Opatija) an der Adria. Hier trifft sich, wer Rang und Namen hat im Habsburgerreich. Die filmische Reise führt aber auch zu bedeutenden und beliebten Sitzen der Habsburger, zu Schlössern, die neu errichtet werden oder ein letztes Mal in kaiserlichem Glanz erstrahlen.

Von Schloss Miramare bei Triest geht die Reise weiter nach Son Marroig, dem Landsitz von Ludwig Salvator von Österreich-Toskana auf Mallorca und schließlich nach Böhmen, wo Schloss Brandeis zu den bedeutendsten Residenzen der Habsburger zählt.

Das Bild zeigt das Arbeitszimmer von Kaiser Franz Joseph I. in Bad Ischl, Oberösterreich. Der Raum ist elegant und historisch gestaltet. Im Vordergrund steht ein großer, geschwungener Schreibtisch aus Holz, dessen Oberfläche mit einer glasartigen Abdeckung versehen ist. Auf dem Tisch liegen mehrere Dokumente, die handschriftliche Texte zeigen. Zu den prominentesten Gegenständen gehören eine dekorative Lampe mit einer opalenen Schirm, eine kleine figurative Statue (eine Büste) und eine feine Teekanne. An der linken Seite des Bildes sieht man eine Holzbank mit einer geflochtenen Sitzfläche. Im Hintergrund hängen rote Vorhänge, die einen Kontrast zu den blauen Wänden bilden. An der Wand ist ein gerahmtes Bild sichtbar, das eine Landschaft darstellt, und eine kleine Uhr steht ebenfalls auf dem Tisch. Die Gesamtharmonie des Raums vermittelt einen Eindruck von imperialem Glanz und historischem Erbe.
Arbeitszimmer von Kaiser Franz Joseph in Bad Ischl, Oberösterreich.
Quelle: Gernot Stadler Film

In der Kaiservilla in Bad Ischl erzählt der Ururenkel von Kaiser Franz Joseph, Valentin Habsburg-Lothringen, von den glücklichen Tagen, die Franz Joseph hier zugebracht hat und führt in das Arbeitszimmer, in dem der Kaiser 1914 die Kriegserklärung an Serbien unterzeichnet hat.

Auf Schloss Artstetten in Niederösterreich (Bild ganz oben) führt Alix de La Poëze d'Harambure-Fraye durch die Privaträume ihres Ururgroßvaters, Thronfolger Franz Ferdinand, dessen Ermordung in Sarajevo zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges und schließlich zum Ende der Habsburgermonarchie geführt hat.

Eine Dokumentation von Gernot Stadler und Walter Grill.

