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Mittelalterliche Burg auf einem Weinberg - Blick von unten auf die Burg hinauf.

Dokumentation

Die Habsburger in Europa - Aus dem Dunkel der Zeit

Die mehrteilige Dokumentationsreihe "Die Habsburger in Europa" ist ein Streifzug durch die europäische Geschichte und zu den schönsten und bedeutendsten Wirkstätten der Habsburger.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.05.2026
13:40 - 14:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Die Habsburger in Europa Sendetypical

Die Habsburger in Europa

Das Haus Habsburg war eine der einflussreichsten Dynastien und über Jahrhunderte hinweg zentraler Gestalter der europäischen Geschichte. Im Elsass und im Schweizer Aargau finden sich die ältesten Spuren dieses Herrschergeschlechts: malerische Burgen, Klöster und Ruinen.

Über Jahrhunderte das Zentrum habsburgischer Macht: die Wiener Hofburg.
Die Wiener Hofburg
Quelle: ORF/GS-Film/Gernot Stadler.

Der Aufstieg der Habsburger von einer regionalen deutschen Herzogsfamilie aus dem heutigen Elsass zur mächtigsten Herrscherdynastie Europas spiegelt sich auch in den vielen baulichen Zeugnissen wider, die heute noch an ihren Aufstieg und ihre einstige Macht erinnern.

Ausgangspunkt der filmischen Reise in jene Länder und zu jenen Orten, die bis heute von den Habsburgern geprägt sind, ist die Wiener Hofburg. Ausgehend vom einstigen Machtzentrum der deutsch-römischen Kaiser führt die Reise zunächst nach Westen, in das Elsass und den Schweizer Kanton Aargau, wo das Geschlecht der Habsburger vor rund 900 Jahren in das Licht der Geschichte tritt.

Château du Haut-Koenigsbourg (deutsch: Burg Hohkönigsburg – NICHT Hochkönigsburg), eine der beeindruckendsten Burgen im Elsass, dem Stammland der Habsburger.
Château du Haut-Koenigsbourg (deutsch: Burg Hohkönigsburg), eine der beeindruckendsten Burgen im Elsass, dem Stammland der Habsburger.
Quelle: ORF/GS-Film/Gernot Stadler.

Einen besonderen Stellenwert hat für die Habsburger bis heute das Kloster Odilienberg im Elsass, wo die Reliquien der Heiligen Ottilie aus dem 7. Jahrhundert aufbewahrt werden. Den Habsburgern gilt die adelige Frau aus dem fränkischen Geschlecht der Etichonen als Stammmutter ihrer Dynastie.

Ebenfalls hoch über dem Rheintal erhebt sich auch die Ruine der Burg Hohlandsbourg, die viele Jahrhunderte später auf Befehl von Rudolf von Habsburg erbaut wurde. Sie zeugt vom beeindruckenden politischen Aufstieg der Habsburger zu einer deutschen Königsdynastie im 13. Jahrhundert.

Mittelalterliche Wandmalerei zeigt einen Stammburg, zu sehen ein Mann und eine Frau
Detail aus dem Habsburgerstammbaum in Schloss Tratzberg zeigt König Rudolf I. und seine Frau Anna (Gertrude) von Hohenberg.
Quelle: ORF/GS-Film/Gernot Stadler.

Die Wahl Rudolfs zum deutschen König 1273 bedeutete einen enormen Zuwachs an Macht und Prestige, der sich auch in einer regen Bautätigkeit manifestierte. Ein Abstecher nach Süden führt in den Schweizer Kanton Aargau, wo sich die Überreste der Habsburg erheben, die dem Geschlecht auch seinen Namen gegeben hat. (Bild ganz oben) Hier hat der Mittelalterarchäologe Peter Frey jahrelang zur Baugeschichte der Burg geforscht, von der nur mehr ein Teil erhalten ist.

So wie Rudolf einst nach Osten, in das Herzogtum Österreich gezogen ist, um seinen Rivalen Ottokar von Böhmen zu besiegen, folgt der erste Teil der Dokumentationsreihe seinen Spuren nach Dürnkrut, und damit an den Schauplatz einer der größten Schlachten des Mittelalters.

Grabplatte für den ersten deutschen König aus dem Haus Habsburg, Rudolf I. im Dom von Speyer. F
Quelle: ORF/GS-Film/Gernot Stadler.

Thematisiert wird auch die Bedeutung von Symbolen zur Festigung von Machtansprüchen und Status im Mittelalter. Im Dom von Speyer ließ sich Rudolf I. neben den deutschen Königen früherer Adelsgeschlechter bestatten und untermauerte damit den neuen Status seiner Familie.

Besucht wird auch die Schatzkammer in der Hofburg in Wien, wo seit rund 200 Jahren die Reichsinsignien Reichskrone, Schwert und Zepter aufbewahrt werden.

Eine Dokumentation von Gernot Stadler

Die Habsburger in Europa

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