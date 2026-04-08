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Das Bild zeigt einen Mann, der unter Wasser schwimmt. Er trägt keine Kleidung und hat eine lange, dunkle Haarpracht, die um seinen Kopf und Schultern schwingt. An seinen Handgelenken sind faserige Armbänder zu erkennen. Der Mann streckt seine Arme nach vorne, während er im Wasser vorwärts schwimmt. Die Wasseroberfläche ist darüber sichtbar, wobei Blasen aufsteigen. Das Licht fällt schimmernd auf das Wasser, was eine grüne und verführerische Unterwasserlandschaft schafft. Der Hintergrund ist dunkler, während die Lichtreflexionen an der Oberfläche eine lebendige Atmosphäre erzeugen.

Dokumentation

Der Wassermann vom Grundlsee

Was ist der Grund dafür, dass Grundlsee als einzige Gemeinde Österreichs einen Wassermann im Wappen hat? Im tiefen Winter macht sich der Sagenjäger auf ins steirische Salzkammergut.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.05.2026
15:25 - 16:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger

Er versucht mehr über das rätselhafte Wesen in Erfahrung zu bringen, welches der Sage nach geholfen haben soll, reiche Salzvorkommen in der Region zu entdecken.

Das Bild zeigt eine winterliche Landschaft am Grundlsee, umgeben von hohen Bergen, die teilweise mit Schnee bedeckt sind. Der Himmel ist blau mit einigen weißen Wolken. Im Vordergrund steht ein Mann, vermutlich Max Müller, der einige Dokumente in den Händen hält; er scheint nachdenklich zu sein. Er trägt einen dunklen, gefütterten Mantel und einen bunten Schal. Auf dem Boden befindet sich eine schneebedeckte Fläche, und im Hintergrund spiegelt sich die Landschaft im ruhigen Wasser des Sees wider. Am Ufer sind einige Gräser und/or Pflanzen sichtbar, die aus dem Schnee ragen. Die Atmosphäre ist ruhig und idyllisch, und die Szenerie vermittelt ein Gefühl von Entdeckung und Erkundung.
Sagenjäger Max Müller auf Spurensuche.
Quelle: Alpha Vision Film

Zu Beginn seines Aufenthalts am Grundlsee trifft Max Müller Lehrerin Sophie Wimmer. Sie erzählt dem Sagenjäger die Geschichte so, wie sie vor Ort bekannt ist. Danach begegnet er Verena Frey, die eine Oper über den Wassermann vom Grundlsee in Auftrag gegeben hat.

In diesem Musikwerk wird die Erzählung allerdings etwas anders beschrieben, berichtet die Opernproduzentin.

Das Bild zeigt eine Szene, die auf einem See spielt, wahrscheinlich am Grundlsee in Österreich. Zwei Männer in historischen Trachten sind in einem Holzboot. Der Mann auf der linken Seite hält ein Netz in der Hand, während er es sortiert. Er trägt eine weiße, langärmelige Bluse, eine Weste und einen breiten, schwarzen Hut. Der andere Mann, auf der rechten Seite, steht mit einem langen Stock, der in das Wasser reicht, und hat ebenfalls eine ähnliche Tracht an. Im Hintergrund sind hohe, schneebedeckte Berge zu sehen, die in den See reflektiert werden. Die Wasseroberfläche ist ruhig, und die gesamte Szene vermittelt eine winterliche Atmosphäre. Das Bild ist Teil einer Geschichte, die sich mit dem Wassermann vom Grundlsee beschäftigt und die Folklore der Region behandelt.
Zille am Grundlsee.
Quelle: Alpha Vision Film

Künstlerische Freiheit? Zusammen mit der Sagenexpertin Monika Gaiswinkler versucht Max Müller, hier Klarheit zu schaffen. Seine Sagenjagd führt den Sagenjäger weiters in die faszinierende Welt unter Tage, wo er in den Salzwelten Altaussee von Bergwerkssprecher Harald Pernkopf viel Wissenswertes erfährt.

Zuletzt trifft Max Müller noch Eisschwimmer Josef Köberl, der bei winterlichen Temperaturen im Grundlsee seine Bahnen zieht.

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