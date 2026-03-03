Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine dramatische Szene in einer Kirche. Im Vordergrund liegt ein schwarzer und weißer Hund, der entspannt sitzt. Vor dem Hund befindet sich ein Tisch, der mit einem weißen Tuch bedeckt ist. Auf dem Tisch liegt eine mit einem Tuch verhüllte Figur, die von roten Rosen umgeben ist. Im Hintergrund sind mehrere Kerzen zu sehen, die das schwache Licht im Raum verstärken und eine melancholische Stimmung erzeugen. Die Kirche hat einen historischen Charakter, erkennbar an den dekorativen Elementen im Hintergrund, die verschwommen bleiben. Die gesamte Szenerie vermittelt eine Atmosphäre von Trauer und Mystik, passend zum Thema der Sage, die von Liebe, Eifersucht und übernatürlichen Ereignissen handelt.

Dokumentation

Der Strochner-Altar

Zwei Männer, eine Frau und ein Hund. Eine dramatische Sage aus dem Mittelalter um Liebe, Eifersucht und Tod. Gibt es ein Happy End?

Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger

Max Müller, der Sagenjäger, bekommt es mit einer komplexen Familien-Saga zu tun.

Das Bild zeigt zwei Männer, die sich herzlich miteinander unterhalten und Lächeln austauschen. Beide tragen historische Kostüme, die an das Mittelalter erinnern. Der Mann auf der linken Seite trägt ein burgunderfarbenes Gewand mit einem weißen, rüschierten Kragen, während der Mann auf der rechten Seite ein braunes Gewand mit weit ausgestellten Ärmeln und einem ähnlichen Kragen trägt. Beide haben Hüte auf, die ebenfalls dem Stil der Zeit entsprechen. Im Hintergrund ist ein historisches Gebäude zu sehen, das rustikal wirkt und eine Mischung aus Stein und Holz darstellt. Es scheint sich in einer ländlichen Umgebung zu befinden, mit Bergen und Bäumen im Hintergrund. Die Szenerie wirkt freundlich und einladend, und die Stimmung zwischen den beiden Männern scheint positiv und aufgeschlossen zu sein.
Reenactment – Der Strochner-Altar.
Quelle: Alpha Vision Film

Die Schicksale der Familien Strochner und Weitmoser, die im Mittelalter im Gasteiner Tal mit Gold zu Reichtum kamen, sind miteinander verwoben. Christoph Weitmoser und Hans Strochner waren beide in die schöne Edelinde verliebt.

Eine Ausgangssituation, die Schlimmes ahnen lässt. So kam es auch. Das Drama mündete im Tod der jungen Frau, was aber noch nicht das Ende war. Denn plötzlich erwachte die Tote wieder zum Leben und gebar im selben Moment ein Kind.

Das Bild zeigt eine Frau mit einem lächelnden Gesichtsausdruck, die leicht zur Seite gedreht ist. Sie trägt ein elegantes, dunkles Kleid, das einen schwarzen Kragen mit goldenen Verzierungen hat. Ihre Haare sind zu einem geflochtenen Zopf gestylt, und sie trägt kleine, runde Ohrringe. Der Hintergrund ist unscharf, scheint aber einen natürlichen, möglicherweise ländlichen oder historisch angehauchten Kontext zu haben, da die Farben eher warm und erdig sind. Das Bild gehört zu einem Filmprojekt mit dem Titel "Der Sagenjäger", in dem es um eine dramatische Geschichte im Mittelalter geht, die Themen wie Liebe, Eifersucht und Tod behandelt.
Reenactment – Der Strochner-Altar.
Quelle: Alpha Vision Film

Für Max Müller ist klar, dass dies der "sagenhafteste" Teil der Geschichte ist. Doch ist er das wirklich?

Nach einem Treffen auf Burg Klammstein mit Burgführer Josef Gruber und Gesprächen mit der Hundetrainerin Cornelia Pfund-Stockinger sowie dem Historiker Horst Wierer verblüfft die Frauenärztin Gunda Schulz-Greinwald den Sagenjäger mit einer überraschenden Erklärung.

