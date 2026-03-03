Dokumentation
Der Strochner-Altar
Zwei Männer, eine Frau und ein Hund. Eine dramatische Sage aus dem Mittelalter um Liebe, Eifersucht und Tod. Gibt es ein Happy End?
Max Müller, der Sagenjäger, bekommt es mit einer komplexen Familien-Saga zu tun.
Die Schicksale der Familien Strochner und Weitmoser, die im Mittelalter im Gasteiner Tal mit Gold zu Reichtum kamen, sind miteinander verwoben. Christoph Weitmoser und Hans Strochner waren beide in die schöne Edelinde verliebt.
Eine Ausgangssituation, die Schlimmes ahnen lässt. So kam es auch. Das Drama mündete im Tod der jungen Frau, was aber noch nicht das Ende war. Denn plötzlich erwachte die Tote wieder zum Leben und gebar im selben Moment ein Kind.
Für Max Müller ist klar, dass dies der "sagenhafteste" Teil der Geschichte ist. Doch ist er das wirklich?
Nach einem Treffen auf Burg Klammstein mit Burgführer Josef Gruber und Gesprächen mit der Hundetrainerin Cornelia Pfund-Stockinger sowie dem Historiker Horst Wierer verblüfft die Frauenärztin Gunda Schulz-Greinwald den Sagenjäger mit einer überraschenden Erklärung.