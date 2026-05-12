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Das Wiener Riesenrad

Dokumentation

Der Prater: Historisches

Mit einem der wichtigsten Naherholungsgebiete der Wienerinnen und Wiener beschäftigt sich 3sat in der Dokureihe in drei Teilen "Der Prater" - 2016 wurde der Prater ein Vierteljahrtausend alt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.06.2026
10:00 - 10:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Teaser mit Logo – Der Prater

Der Prater

Vor 250 Jahren, genau am 7. April 1766, öffnete Kaiser Joseph II. das kaiserliche Jagdgebiet für die Öffentlichkeit - zur großen Freude des Volkes. Das sechs Quadratkilometer große Gelände hat bis heute nichts an Attraktivität eingebüßt - kaum eine Großstadt kann auf ein so ausgedehntes Erholungsgebiet mitten in der Stadt verweisen.

In einer Zeit, in der es noch keine städtischen Parks gab und auch nur die wenigsten sich eine Ausfahrt auf das Land leisten konnten, bedeutete der Prater einen großen Gewinn an Lebensqualität für die Wienerinnen und Wiener.

Fortan fand hier jede nur erdenkliche Vergnügung, jedes Remmi-Demmi statt. 1873 war der Prater Austragungsort der ersten Weltausstellung im deutschsprachigen Raum auf einem Gelände, das fünfmal so groß war wie jenes der im Jahr zuvor in Paris stattgefundenen Weltausstellung, Wahrzeichen war die Rotunde mit der damals größten Kuppel der Welt - sie fiel 1937 einem Brand zum Opfer.

1895 wurde der legendäre Themenpark "Venedig in Wien" eröffnet, er bestand in seiner ursprünglichen Form bis 1901. Las Vegas anno dazumal!

Zum 50. Thronjubiläum von Kaiser Franz Joseph I. im Jahr 1897 wurde eines der bis heute bestehenden Wahrzeichen Wiens errichtet, das über 64 Meter hohe Riesenrad, damals eines der größten seiner Art.

Der Prater

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