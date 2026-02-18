Dokumentation
Der Apennin – Italiens Naturparadies (1/2)
Eine Reise durch den nördlichen Apennin zeigt, wo das wahre Herz Italiens schlägt: in den grünen Wäldern, den verlassenen Dörfern und der sanften Hügellandschaft des Gebirgszugs. Der Apennin erstreckt sich von Ligurien quer über den italienischen Stiefel bis nach Kalabrien an der Stiefelspitze.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 17.03.2026
- 15:30 - 16:15 Uhr
- Ton
- AD
Dabei ist die Gebirgsregion zwischen den Kulturstädten Bologna und Florenz bislang nur Wenigen bekannt.
Der 20-jährige Andrea Barrani träumt davon, an den steilen Hängen der Cinque Terre seinen eigenen Wein zu produzieren. Auch die Schäferin Cinzia Angiolini hat im Apennin ihr Glück gefunden: Sie züchtet die lokale Schafsrasse Zerasca.
Die Bewohner wollen alte Traditionen noch immer pflegen - wie die Glockenspieler von Monghidoro. Der junge Federico Mezzini kämpft zwar noch mit den 400 Kilogramm schweren Glocken, doch er ist zuversichtlich, bald ein Konzert spielen zu dürfen.
Laura Sbaccheri hat ihr ganzes Leben auf ihren Traum verzichtet: Sie wollte immer Motorrad fahren. Ein Schicksalsschlag hinderte sie daran. Mit Ende 30 hat sie sich nun endlich ihren Traum erfüllt: Sie fährt auf der Rennstrecke Mugello mit 250 Stundenkilometern und genießt den Geschwindigkeitsrausch.
In Umbrien endet die Reise entlang des nördlichen Apennins. Dort zeigt der Geologe Andrea Mazzoli auf Mountain-Bike-Touren, welches spektakuläre Geheimnis in den Millionen Jahre alten Felsen verborgen liegt.
Der Apennin gilt als das Rückgrat Italiens. Es ist eine eigene Welt, in der es viel zu entdecken gibt.