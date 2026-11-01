Dokumentation
Zugspitze, da will ich hin!
Die Zugspitze, höchster Berg Deutschlands, und die Region ringsum haben alles, was das Wintersportherz begehrt: Möglichkeiten zum Skifahren und Rodeln sowie Hütten zum Einkehren.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.11.2026
- 12:45 - 13:15 Uhr
Moderator Michael Friemel genießt die Fahrt mit der Seilbahn und die Aussicht von oben. Zu den Sehenswürdigkeiten zählt auch die Umweltforschungsstation Schneefernerhaus. Aber auch zu Füßen der Zugspitze, in Garmisch-Partenkirchen, macht Winterurlaub Spaß.
Michael bummelt durch die Stadt und nimmt an einer Kaffee-Verkostung teil. Auf der Olympiaschanze hält er die Luft an, als er auf dem Absprungbrett der Skispringer sitzt. Außerdem ist er beeindruckt von den gigantischen Eiszapfen in der Partnachklamm und lauscht dem Akkordeonspiel von Toni Bartl in dessen Hütte, der "Kaiserschmarrn-Alm".
Moderation - Michael Friemel