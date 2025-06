Wismar, da will ich hin!

Experte für die Hansezeit ist Micha Glockemann. Er erzählt von den 180 Brauereien, die es in Wismar früher gab, vom "Wismarer Mumme" genannten Schwarzbier und von der Kogge "Wissemara", die am Alten Hafen liegt. Mit diesem originalgetreu nachgebauten Lastkahn sticht Michael in See. Vorher verdingt er sich aber noch als Aushilfe auf einem der typischen Räucherkutter, die im Alten Hafen liegen und vom Backfischbrötchen bis zum geräucherten Aal alles anbieten, was die Ostsee hergibt.