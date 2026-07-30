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Ansicht einer Altstadt mit einem kleinen Flüsschen. Der Moderator und die Autorin stehen auf einer Brücke darüber.

Dokumentation

Vennbahn-Radweg, da will ich hin!

125 Kilometer auf einem Radwanderweg - ist so ein Urlaub nur etwas für Geübte oder kann man das auch als Anfänger schaffen? Michael Friemel wagt den Selbstversuch.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.08.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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sendetypical ...da will ich hin!

Da will ich hin!

125 Kilometer auf einem Radwanderweg - ist so ein Urlaub nur etwas für Geübte oder kann man das auch als Anfänger schaffen? Michael Friemel wagt den Selbstversuch.

Vier Etappen führen ihn von Aachen über Belgien bis nach Troisvierges in Luxemburg.

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