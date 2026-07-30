Dokumentation
Vennbahn-Radweg, da will ich hin!
125 Kilometer auf einem Radwanderweg - ist so ein Urlaub nur etwas für Geübte oder kann man das auch als Anfänger schaffen? Michael Friemel wagt den Selbstversuch.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 24.08.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
125 Kilometer auf einem Radwanderweg - ist so ein Urlaub nur etwas für Geübte oder kann man das auch als Anfänger schaffen? Michael Friemel wagt den Selbstversuch.
Vier Etappen führen ihn von Aachen über Belgien bis nach Troisvierges in Luxemburg.