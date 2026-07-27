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Dokumentation

Traben-Trarbach, da will ich hin!

Traben-Trarbach ist berühmt für seine Jugendstilgebäude. Aber warum gibt es dort so viele davon? Simin Sadeghi besucht die Doppelstadt an der Mosel im Herbst und im Advent.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 07.12.2026

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Da will ich hin!

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Deutschlands Naturwelten

Traben-Trarbach ist berühmt für seine Jugendstilgebäude. Aber warum gibt es dort so viele davon? Simin Sadeghi besucht die Doppelstadt an der Mosel im Herbst und im Advent.

Anfang des 20. Jahrhunderts machte der Weinhandel die Stadt reich. Simin Sadeghi trifft alteingesessene Trabener und Trarbacher, die mit ihren Erzählungen und alten Fotos die glanzvolle Vergangenheit wiederaufleben lassen.

Die Unterwelt, ein noch erhaltenes weit verzweigtes Labyrinth an Kellern, in denen Weinfässer gelagert wurden, erinnert an diese Zeit. Auch heute noch wird in und um Traben-Trarbach jede Menge Wein angebaut. Simin ist bei der Weinlese dabei und will herausfinden, warum der Riesling dominiert.

Außerdem geht sie auf Zeitreise - nicht nur zurück in die Ära des Jugendstils, sondern auch in die 1950er-Jahre. Bei ihrer Stadterkundung stößt sie auf ein Stück Asien direkt am Moselufer. Weitere Ausflugsziele sind die Grevenburg mit Biergarten und Panoramablick auf die Stadt sowie der Fernwanderweg Moselsteig.

In der Adventszeit verwandelt sich die Traben-Trarbacher Unterwelt in einen der schönsten und sicherlich in den ungewöhnlichsten Weihnachtsmarkt im Südwesten: den "Mosel-Wein-Nachts-Markt".

In der Adventszeit verwandelt sich die Traben-Trarbacher Unterwelt in einen der schönsten und sicherlich in den ungewöhnlichsten Weihnachtsmarkt im Südwesten: den "Mosel-Wein-Nachts-Markt".

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