Thüringer Meer, da will ich hin!

„Thüringer Meer? Nie gehört!“, sagte Michael Friemel vor seiner Reise in das ostdeutsche Bundesland. Umso größer war dann seine Begeisterung für dieses Kleinod im Naturpark Obere Saale.

02.03.2026
12:45 - 13:15 Uhr

Mit den Mountainbike-Guides Manja Baumann und Alex Binek erkundet der moderator die wenig bekannte, aber touristisch gut erschlossene Region. Eine kleine Hausboottour mit SUP-Ausflug steht dabei ebenso auf dem Programm wie ein besonderer Besuch unter Tage.

Mit Trailscout und Downhill-Sportler Lucas Rham geht es im Besucherbergwerk mit dem Mountainbike durch riesige Gewölbe und enge Schächte. Die Draisinentour mit Urgestein und "Schaffner" Bernd Herzog über die historische Strecke der Oberlandbahn ist ebenso ein Highlight wie der Besuch der Kinderführung in Schloss Burgk. Der Zwischenstopp im Eis-Point in Saalburg mit 100-jähriger Eistradition beschert Michael eine süße Pause, bevor seine Reise im Saunaboot von Wena Traeger auf dem Campingplatz Portenschmiede endet.

