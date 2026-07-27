Texel, da will ich hin!

Die Nordseeinsel Texel ist die größte und westlichste der Watteninseln und gehört zur Provinz Nordholland. Nur knapp vier Kilometer trennt sie vom niederländischen Festland.



Texel - das ist Holland in Miniatur. Auf der Insel gibt es alles, was man im Rest von Holland auch findet: lange Sandstrände, idyllische Dörfer, Dünenlandschaften, Windmühlen, weiträumige Poldergebiete, Deiche, unzählige Schafe und Vögel und natürlich Tulpenfelder.



Moderator Michael Friemel zieht es besonders an die vielen endlosen Sandstrände. Er macht eine Wattwanderung und hilft mit bei der Arbeit in der Robbenaufzuchtstation. Er wird kreativ bei der Herstellung einer Schaffelldecke, erntet Meeresalgen und erfährt, wie ein Landwirt den Hunger auf der Welt verringern will. Und natürlich isst er Fisch, trinkt Bier und verliebt sich dabei in die Paals, die Strandpavillons der Insel. Bei Kapitän Frido heißt es für ihn: Leinen los, Krabben fangen und Meerestiere entdecken!