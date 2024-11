Tegernsee, da will ich hin!

Auch kulinarisch gibt es in der Region Tegernsee-Schliersee einiges zu entdecken. Beispielsweise die Werteproduzenten, die ihre regionalen Produkte in den Tegernsee-Arkaden vermarkten und Einblicke in ihre Manufakturen gewähren. So erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer mehr über den bayerischen Slyrs Whisky oder über die Leckereien der Essendorfer Genussschmelzerei. Michael Friemel lernt auch, wie man ohne Eis Eisstockschießen kann - und was "Goaßlschnalzer" sind.