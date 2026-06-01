Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. da will ich hin!
  4. Tannheimer Tal, da will ich hin!
Ansicht eines grünen Bergsees

Dokumentation

Tannheimer Tal, da will ich hin!

Das Tannheimer Tal ist ein Hochtal in den Österreichischen Alpen und bei Urlaubern aus dem Südwesten sehr beliebt, weil es direkt hinter der Grenze liegt und viel Abwechslung bietet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.06.2026
12:45 - 13:15 Uhr

Mehr

sendetypical ...da will ich hin!

Da will ich hin!

Es geht vorbei an Seen und Dörfern, unterwegs gibt es viele Tipps für Stopps. Zum Beispiel in Jungholz, dem einzigen Alpenkräuterdorf Tirols oder im "Eisdirndl", wo sie hausgemachtes Zitronen-Minze-Eis probieren.

Ein Abstecher in die Berge darf auch nicht fehlen – mit Peter Nasemann wandert Michael auf dem Geopfad am Füssener Jöchle und erfährt mehr über die spannende Entstehungsgeschichte der Bergformationen. Auf der Krinnenalpe bei Nesselwängle hilft er dem Hüttenwirt Martin Rief bei seiner täglichen Arbeit mit dem Vieh und in der Küche.

Das Tannheimer Tal ist ein Hochtal in den Österreichischen Alpen und bei Urlaubern aus dem Südwesten sehr beliebt, weil es direkt hinter der Grenze liegt und viel Abwechslung bietet.

Moderator Michael Friemel startet am frühen Morgen mit Ballonpilotin Bianca Höfer, um sich einen ersten Eindruck aus der Luft zu verschaffen - Sonnenaufgang über den Alpen inklusive. Danach radeln sie mit dem E-Bike durchs Tannheimer Tal.

Es geht vorbei an Seen und Dörfern, unterwegs gibt es viele Tipps für Stopps. Zum Beispiel in Jungholz, dem einzigen Alpenkräuterdorf Tirols oder im "Eisdirndl", wo sie hausgemachtes Zitronen-Minze-Eis probieren.

Ein Abstecher in die Berge darf auch nicht fehlen – mit Peter Nasemann wandert Michael auf dem Geopfad am Füssener Jöchle und erfährt mehr über die spannende Entstehungsgeschichte der Bergformationen. Auf der Krinnenalpe bei Nesselwängle hilft er dem Hüttenwirt Martin Rief bei seiner täglichen Arbeit mit dem Vieh und in der Küche.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.