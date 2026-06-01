Tannheimer Tal, da will ich hin!

Das Tannheimer Tal ist ein Hochtal in den Österreichischen Alpen und bei Urlaubern aus dem Südwesten sehr beliebt, weil es direkt hinter der Grenze liegt und viel Abwechslung bietet.



Moderator Michael Friemel startet am frühen Morgen mit Ballonpilotin Bianca Höfer, um sich einen ersten Eindruck aus der Luft zu verschaffen - Sonnenaufgang über den Alpen inklusive. Danach radeln sie mit dem E-Bike durchs Tannheimer Tal.



Es geht vorbei an Seen und Dörfern, unterwegs gibt es viele Tipps für Stopps. Zum Beispiel in Jungholz, dem einzigen Alpenkräuterdorf Tirols oder im "Eisdirndl", wo sie hausgemachtes Zitronen-Minze-Eis probieren.



Ein Abstecher in die Berge darf auch nicht fehlen – mit Peter Nasemann wandert Michael auf dem Geopfad am Füssener Jöchle und erfährt mehr über die spannende Entstehungsgeschichte der Bergformationen. Auf der Krinnenalpe bei Nesselwängle hilft er dem Hüttenwirt Martin Rief bei seiner täglichen Arbeit mit dem Vieh und in der Küche.