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Dokumentation

Südtirol, da will ich hin!

Südtirol, die nördlichste Provinz in Italien, ist die Heimat von Bergsteigern und Bergbauern. Die Gipfel der Dolomiten sind weltberühmt und ziehen viele Touristen an.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 30.08.2027

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Da will ich hin!

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Dieses Naturparadies ist im Winter ein Dorado für Wintersportler. Besonders schneesicher: der Kronplatz, der Hausberg des Städtchens Bruneck im Norden von Südtirol. Deshalb hat sich Moderator Michael Friemel diese Region für seinen Winteraufenthalt ausgesucht.

Auf der Fanesalm in den Dolomiten macht er zusammen mit Bergsteiger und Bergführer Simon Gietl eine Schneeschuhwanderung. Mit ihm fährt er auch auf den Kronplatz und besucht das "Messner Mountain Museum Nr. 6", das "MMM Corones", in dem es um die Entwicklung des alpinen Bergsteigens geht. Das Besondere: Das Museum liegt mitten im Skigebiet und ist ein in den Berg gebautes architektonisches Highlight von Zaha Hadid.

In Bruneck kostet Michael Friemel von den kulinarischen Köstlichkeiten Südtirols und lernt einen Sammler alter restaurierter Aufschnitt-Schneidemaschinen kennen. Von Bruneck fährt er ins nördlich gelegene Tauferer Ahrntal und besucht den Bergbauernhof "Kofler zwischen den Wänden", wo Südtiroler Spezialitäten wie Speck und Kaminwurzen aufgetischt werden. Dort trifft Friemel auch Bergsteigerlegende und Bergführer Hans Kammerlander. Er ist als Bergbauernbub im Tauferer Ahrntal aufgewachsen, wo er bis heute lebt.

Südtirol, die nördlichste Provinz in Italien, ist die Heimat von Bergsteigern und Bergbauern. Die Gipfel der Dolomiten sind weltberühmt und ziehen viele Touristen an.

Dieses Naturparadies ist im Winter ein Dorado für Wintersportler. Besonders schneesicher: der Kronplatz, der Hausberg des Städtchens Bruneck im Norden von Südtirol. Deshalb hat sich Moderator Michael Friemel diese Region für seinen Winteraufenthalt ausgesucht.

Auf der Fanesalm in den Dolomiten macht er zusammen mit Bergsteiger und Bergführer Simon Gietl eine Schneeschuhwanderung. Mit ihm fährt er auch auf den Kronplatz und besucht das "Messner Mountain Museum Nr. 6", das "MMM Corones", in dem es um die Entwicklung des alpinen Bergsteigens geht. Das Besondere: Das Museum liegt mitten im Skigebiet und ist ein in den Berg gebautes architektonisches Highlight von Zaha Hadid.

In Bruneck kostet Michael Friemel von den kulinarischen Köstlichkeiten Südtirols und lernt einen Sammler alter restaurierter Aufschnitt-Schneidemaschinen kennen. Von Bruneck fährt er ins nördlich gelegene Tauferer Ahrntal und besucht den Bergbauernhof "Kofler zwischen den Wänden", wo Südtiroler Spezialitäten wie Speck und Kaminwurzen aufgetischt werden. Dort trifft Friemel auch Bergsteigerlegende und Bergführer Hans Kammerlander. Er ist als Bergbauernbub im Tauferer Ahrntal aufgewachsen, wo er bis heute lebt.

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