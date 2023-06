Dokumentation

Stralsund, da will ich hin!

Wer an die Ostsee fahren will, denkt vermutlich nicht sofort an Stralsund. Wahrscheinlicher ist, dass man an der Hansestadt vorbeifährt, denn Stralsund kennt man als "das Tor zu Rügen". "..., da will ich hin!"-Moderatorin Simin Sadeghi macht den Test: Lohnt es sich, einen Abstecher nach Stralsund zu machen - oder vielleicht sogar gleich für ein paar Tage das UNESCO-Weltkulturerbe zu erkunden?

Produktionsland und -jahr:

Datum: 03.07.2023