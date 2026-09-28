Dokumentation
Stockholm, da will ich hin!
Stockholm, die schwimmende Stadt - ein Drittel ihrer Fläche besteht aus Wasser. Von dort will Moderator Michael Friemel die schwedische Hauptstadt erkunden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 26.10.2026
- 12:45 - 13:15 Uhr
Michael Friemel will ausprobieren, ob er alles, was er sich ansehen will, mit einem der vielen Wasserfahrzeuge erreichen kann. Außerdem trifft er unter anderen einen Österreicher, der ihm das angesagte Viertel Södermalm kulinarisch näherbringt.
Des Weiteren erfährt der Moderator, warum manche Boote dort auch Räder haben, testet die unterschiedlichen Fähren im Zentrum und bestaunt das berühmteste Schiffswrack Schwedens.
Mit der Fähre setzt Michael Friemel auf die Insel Tranholmen über und verbringt bei "davidathome" einen unvergesslichen Abend. Autos sind dort Fehlanzeige, Bullerbü-Feeling und schwedische Leckerbissen dafür inklusive.
Nicht ohne Grund wird Stockholm "Die Schöne am Wasser" genannt - es ist eine unvergessliche, teils geradezu magische Art, Schwedens Hauptstadt zu erleben.