Segeltörn - zwischen Sardinien und Korsika

Dafür sorgt Skipper Arnold, der den Anfängern die Segelgrundlagen beibringt und sie in eines der bezauberndsten Segelreviere des Mittelmeers entführt.

Von Olbia auf Sardinien geht es Richtung Bonifacio auf Korsika und wieder zurück.



Die Segelroute: ein kleiner Landgang bei Tavolara mit Wahnsinnsaussicht, kleine Einblicke in das Leben der urlaubenden High Society an der Costa Smeralda und eine Entdeckungstour rund um den Archipel La Maddalena. Zur größten Herausforderung wird die Überfahrt nach Korsika. Nur wenn nicht Flaute oder Mistral den Zeitplan durcheinanderbringen, erwartet die Crew dort auf hohen Klippen die Festungsstadt Bonifacio mit ihrer spektakulären Hafeneinfahrt.



Die Challenge der Reise? Wie lebt es sich auf so engem Raum, mit teilweise fremden Leuten? Wie verpflegt man sich in einer Bootsküche? Kann man Segeln in einer Woche Urlaub lernen und gleichzeitig das traumhafte Mittelmeer zwischen Sardinien und Korsika genießen?