Segeltörn - zwischen Sardinien und Korsika

..., da will ich hin! Spezial: An Bord eines Segelboots geht es aufs Mittelmeer zwischen Sardinien und Korsika. Dabei legt sich Michael Friemel natürlich nicht auf die faule Haut. Er muss mit anpacken - wie alle anderen. Die Challenge der Reise? Wie lebt es sich auf so engem Raum, mit teilweise fremden Leuten? Wie verpflegt man sich in einer Bootsküche? Kann man Segeln in einer Woche Urlaub lernen und gleichzeitig das traumhafte Mittelmeer zwischen Sardinien und Korsika genießen?

Datum: 19.06.2023