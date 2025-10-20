Romantische Straße, da will ich hin! (2/2)

Die zweite Folge entlang der "Romantischen Straße" führt von Wallerstein bis nach Füssen. Wallerstein ist Sitz der Fürsten zu Oettingen-Wallerstein, dort nimmt man seit 1598 das Braurecht wahr.



In Füssen besucht Michael Friemel das Musical "Ludwig²". Denn was wäre eine Reise auf der Romantischen Straße ohne Schloss Neuschwanstein? Eine weitere Station ist Nördlingen, wo Eisenbahner-Herzen höher schlagen - besonders während der "Rieser Dampftage".



Dann sind nämlich historische Originalfahrzeuge auf den Gleisen unterwegs. Via Donauwörth geht es weiter nach Augsburg und Friedberg. Am Wasserskilift darf Michael sein Können zeigen und sich im Schanzenspringen beweisen.



Hinter Landsberg am Lech beginnt das bayerische Alpenvorland. Die Landschaft wird zunehmend spektakulärer. Nachdem Michael seine Lederhose beim Säckler in Peiting repariert hat, kann er korrekt gekleidet beim Alphornblasen mitmachen. Er wandert in Halblech zur Kenzenhütte und hilft den Linder-Schwestern beim Zubereiten ihrer berühmten Kaspressknödel.