Romantische Straße, da will ich hin! (1/2)

Die Romantische Straße gilt als beliebteste Ferienstraße Deutschlands. Über 400 Kilometer verläuft sie von Würzburg bis nach Füssen. Michael Friemel erkundet die Gegend mit dem Oldtimer Cabrio.



Im ersten Teil besucht er das bekannte Musikfestival "Stramu" in Würzburg. In Tauberbischofsheim bekommt Michael seine erste Fechtstunde von Olympiasieger und Weltmeister Matthias Behr. Weiter geht es zu Schloss Weikersheim und ins viel besuchte Rothenburg ob der Tauber.



Dort mischt sich Michael Friemel unter eine japanische Reisegruppe und besucht mit ihnen die Highlights der Stadt. Außerdem lüftet er das Geheimnis der echten Rothenburger Schneeballen.



Die Strecke führt weiter durch Schillingsfürst und Feuchtwangen, bis Michael Friemel schließlich Dinkelsbühl erreicht. Dort dreht sich alles um die berühmte Kinderzeche, bei der fast alle Dinkelsbühler eine Rolle spielen.



Eine abwechslungsreiche Landschaft, historische Städte, kulinarische Spezialitäten und natürlich interessante Menschen: All das macht die Romantische Straße zu einem Reiseziel, das heute noch genauso attraktiv ist wie zu seiner Gründungszeit vor fast 70 Jahren.



Redaktionshinweis: Die zweite Folge von "Romantische Straße, da will ich hin!" zeigt 3sat am Montag, 20. Oktober, um 12.45 Uhr.