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Blick auf eine Stadt, durch die ein Fluss fließt, im Hintergrund Meer und Berge.

Dokumentation

Rijeka, da will ich hin!

Die Hafenstadt Rijeka, die drittgrößte Stadt Kroatiens, liegt an der nördlichen Adria und gilt als Tor zu den Inseln in der Kvarner Bucht. 2020 war sie Kulturhauptstadt Europas.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.11.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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sendetypical ...da will ich hin!

Da will ich hin!

"Ich liebe Rijeka – die Stadt, den Hafen, das Wasser, die Strände, die Kultur, die Industrie, die Cafés, das Leben, das auch im Winter draußen stattfindet", sagt Nancy, die vor 16 Jahren von Berlin an die Kvarner Bucht gezogen ist.

Sie zeigt Moderatorin Simin Sadeghi nicht nur die schicken Seiten der Stadt – mit der habsburgischen Architektur an der Fußgängerzone Korzo sowie am Hafen – sondern auch Lost Places, wie die verlassene alte Papierfabrik, wo die Graffiti-Szene Straßenkunst macht. Andere verlassene Industriehallen wie den Benèiæ-Komplex hat die Stadt umgebaut, es sind Orte für Konzerte und Ausstellungen geworden.

"Hafen der Vielfalt" hieß 2020 das Motto der Kulturhauptstadt. An den Stadtstränden von Rijeka liegt man auf Kies oder Beton und schaut auf die Hafenkräne. Beliebte Orte mit Bars und vielen Menschen.

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