Riga, da will ich hin!

Diesmal zieht es Moderatorin Simin in die lettische Hauptstadt Riga. In den letzten Jahren boomt der Tourismus in der Stadt, denn es gibt in der "Perle des Baltikums" vieles zu entdecken. Rigas Zentrum ist neben der gut erhaltenen Altstadt, der malerischen Lage am Ufer der Dûna und der reichen Tradition mitverantwortlich für den Aufschwung der Stadt. Aparte Fassaden aus der Jugendstilzeit, die Petrikirche, aber auch moderne Architektur zieren Riga

Datum: 14.08.2023