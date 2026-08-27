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Eine Brücke über einen Fluss zu einem Stadtteil, der an einem Hang gelegen ist.

Dokumentation

Portugal, da will ich hin! Spezial – Lissabon und Porto

Moderator Michael Friemel erkundet mit Silvia Reis Portugals Hauptstadt Lissabon. Sie kennt "ihre" Stadt wie kaum jemand und produziert Werbespots für Unternehmen aus der ganzen Welt. Diese kommen wegen des besonderen Lichts nach Lissabon, aber auch, weil die Stadt so viele Gesichter hat.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.09.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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sendetypical ...da will ich hin!

Da will ich hin!

Michael Friemel zieht es zu den großen Plätzen Rossio und Commercio, in die Altstadt Alfama mit ihren verwinkelten Gassen und in den Mercado de Ribeira.

Dort haben rund 30 der besten Restaurants und Gourmettempel der Stadt kleine Stände eröffnet.

Lange Zeit galt Porto als Geheimtipp. Inzwischen zieht Portugals zweitgrößte Stadt Jahr für Jahr mehr Besucher an - auch Moderatorin Simin Sadeghi. Sie ist unterwegs in Ribeira, dem Viertel am Ufer des Douro, und trifft in der Altstadt den Architekten Bernardo Amaral. Er zeigt ihr, wie sehr sich Porto in den vergangenen Jahren verändert hat.

Simin Sadeghi spürt den Geheimnissen des Portweins nach und probiert sich im Labor eines Winemakers beim Verschneiden verschiedener Weine. Mit der Metro geht es aus dem Zentrum nach Matosinhos an die Atlantikküste.

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