Per Interrail nach Italien, da will ich hin!

In der Schweiz überquert er mit dem legendären "Bernina Express" die Alpen. Die Strecke von Chur bis ins italienische Tirano ist Unesco-Welterbe und zählt zu den schönsten Bahnstrecken Europas. In Italien geht es zuerst in die Modemetropole Mailand mit ihrem beeindruckenden Dom. Von dort fährt Tobias Seeger weiter in die Lagunenstadt Venedig, und zum Schluss bringt ihn ein Schnellzug in die ewige Stadt, nach Rom.